Общество

Жителю Туркестанской области, который издевался над престарелым отцом, грозит до 10 лет

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 00:37 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области завершено расследование резонансного уголовного дела о жестоком обращении с пожилым человеком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24 декабря телеканал "КТК", по данным следствия, 40-летний мужчина вместе с супругой на протяжении длительного времени издевался над своим престарелым отцом – избивал его до крови и таскал по двору дома.

Жуткие сцены насилия тайно снимали соседи. Именно эти кадры, а также смерть пенсионера, заставили их обнародовать видео и обратиться в полицию. Следствие установило, что избиения носили систематический характер и нередко происходили в присутствии малолетних детей.

Расследование длилось около трех месяцев. В его рамках правоохранительные органы даже провели эксгумацию тела, чтобы установить истинную причину смерти пожилого мужчины.

В итоге сыну погибшего предъявлены обвинения сразу по двум статьям Уголовного кодекса – истязание заведомо беспомощного лица и умышленное причинение вреда здоровью. В случае признания вины ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Казахстанцев возмутил инцидент с бабушкой в автобусе, которую выгнал водитель в Алматы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
