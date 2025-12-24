Жителю Туркестанской области, который издевался над престарелым отцом, грозит до 10 лет

В Туркестанской области завершено расследование резонансного уголовного дела о жестоком обращении с пожилым человеком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24 декабря телеканал "КТК", по данным следствия, 40-летний мужчина вместе с супругой на протяжении длительного времени издевался над своим престарелым отцом – избивал его до крови и таскал по двору дома.

Жуткие сцены насилия тайно снимали соседи. Именно эти кадры, а также смерть пенсионера, заставили их обнародовать видео и обратиться в полицию. Следствие установило, что избиения носили систематический характер и нередко происходили в присутствии малолетних детей.

Расследование длилось около трех месяцев. В его рамках правоохранительные органы даже провели эксгумацию тела, чтобы установить истинную причину смерти пожилого мужчины.

В итоге сыну погибшего предъявлены обвинения сразу по двум статьям Уголовного кодекса – истязание заведомо беспомощного лица и умышленное причинение вреда здоровью. В случае признания вины ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

