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Трампа хотели убить: подробности покушения на экс-президента США

Трампа хотели убить, стрелок прострелил ему ухо, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 06:23 Фото: https://t.me/izvestia
Во время предвыборного выступления в Пенсильвании произошло покушение на жизнь экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz

После первых выстрелов политик спрятался за трибуну, его сторонники пригнулись. Телохранители помогли экс-президенту подняться и увели со сцены. На кадрах трансляции митинга заметно, что ухо Трампа окровавлено, по щеке течет кровь. Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что тот в безопасности и проходит обследование в больнице.

Известно, что стрелок произвел множественные выстрелы в направлении сцены, убил одного зрителя предвыборного митинга, тяжело ранил двоих.


Все российские СМИ сообщают, что Трамп получил ранение уха по касательной. Но заявил, что с ним все в порядке.


Стрелок нейтрализован. Человек, стрелявший в Трампа, по информации WSJ убит сотрудниками Секретной службы. На кадрах, предварительно, мертвый преступник и секретная служба США.


Секретная служба и предвыборный штаб бывшего президента заявили, что Трамп находится в безопасности.

Трампа хотели убить, стрелок прострелил ему ухо, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 06:23

Фото: https://t.me/izvestia

Полное заявление Дональда Трампа после покушения:

"Хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их оперативный ответ на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания.

Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, погибшего на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен.

Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. В настоящее время ничего не известно о стрелке, который теперь мертв. В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. Боже, храни Америку!".

Трампа хотели убить, стрелок прострелил ему ухо, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 06:23

Фото: https://t.me/shot_shot

Позже стало известно, что стрельбу на митинге Трампа устроил снайпер. Кроме того, в New York Post  отметили, что во время инцидента было произведено девять выстрелов. Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы.

Многие мировые лидеры уже высказали слова поддержки Трампу и назвали инцидент неприемлемым.

Действующий президент США Джо Байден на своей странице в социальной сети X отреагировал на сообщения о покушении на Трампа:

"Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью и всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшую информацию. Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться в его осуждении".Джо Байден

Также известно, что президент США выступит с обращением к нации. 

Бывший американский лидер Барак Обама выразил поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу после того, как он пострадал во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Обамы, в американской демократии "абсолютно нет места политическому насилию". 

"Хотя мы ещё не знаем, что точно произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьёзно", — сказал экс-глава Белого дома.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон осуждает стрельбу на митинге бывшего американского лидера Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом он написал в соцсети Х.

"Это не тот способ разрешения наших разногласий в Америке, и так быть не должно никогда", — сказал Остин.

Илон Маск выразил слова поддержки Трампу:

"Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое восстановление", – написал Илон Маск на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что второй раунд дебатов запланирован на телеканале ABC 10 сентября. 60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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