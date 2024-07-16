Временный налог на оборону планирует ввести Эстония

Фото: pixabay

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии и лидер парламентской партии "Ээсти-200" (Eesti 200) Маргус Цахкна заявил, что в стране будет введен обременительный налог на оборону, сообщает Zakon.kz.

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