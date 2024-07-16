Временный налог на оборону планирует ввести Эстония
Фото: pixabay
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии и лидер парламентской партии "Ээсти-200" (Eesti 200) Маргус Цахкна заявил, что в стране будет введен обременительный налог на оборону, сообщает Zakon.kz.
По информации телерадиокомпании ERR, налог планируют взимать до марта 2027 года, когда пройдут следующие парламентские выборы.
"В центре внимания очень трудные решения в формировании госбюджета. Серьезным налоговым бременем для общества станет налог на оборону", – приводит ERR слова Цакхны.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку. Они продолжат исполнять свои обязанности до вступления в должность нового кабмина.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript