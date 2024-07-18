Действующего президента Руанды переизбрали на четвертый срок

Согласно предварительным результатам подсчета избирательной комиссии, президента Руанды Поля Кагаме переизбрали на четвертый срок с результатом 99,18% голосов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Agence France-Presse.

🇷🇼 Rwanda: le président Paul Kagame réélu avec 99,18% des voix, selon les résultats provisoires officiels #AFP pic.twitter.com/WkibCGqct0 — Agence France-Presse (@afpfr) July 18, 2024

По словам президента Национальной избирательной комиссии Оды Гасинзигвы, соперники Кагаме – лидер Демократической партии зеленых, единственной оппозиционной партии, разрешенной правительством Руанды, Франк Хабинеза и независимый кандидат, бывший журналист Филипп Мпайимана – набрали 0,53% и 0,32% соответственно.

Всеобщие выборы в Руанде прошли 15 июля. Ранее в ЦИК заявили, что после подсчета 79% бюллетеней кандидатуру действующего президента поддержали 7,1 млн избирателей.

Последние выборы президента состоялись в 2017 году и проходили в том же составе. Тогда Кагаме также получил 99% поддержки. Теперь 66-летний Кагаме будет править Руандой минимум до 2029 года. Он восьмой президент Руанды, занимает этот пост с 2000 года.

