Скандального продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали в тюремную больницу

Отбывающий тюремный срок американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был госпитализирован в тюремную больницу с коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, у 72-летнего заключенного множество хронических заболеваний, передает NBC News со ссылкой на его представителя и тюремного консультанта Крейга Ротфельда.

"Среди них диабет, высокое кровяное давление, стеноз позвоночного канала, жидкость в сердце и легких, и многие другие", - говорится в сообщении.

Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения в 2020 году за два преступления на сексуальной почве: принуждение к оральному сексу ассистента продюсера в 2006 году, а также изнасилование актрисы третьей степени в 2013 году.

В апреле текущего года апелляционный суд штата Нью-Йорк постановил, что судья, который судил Вайнштейна в 2020 году, нанес вред бывшему киномагнату "вопиющими" неправильными решениями и ошибся, разрешив другим женщинам, чьи обвинения не были частью обвинения, давать показания.

Но он остается в тюрьме, поскольку в 2022 году в Лос-Анджелесе его признали виновным в еще одном изнасиловании и приговорили к 16 годам тюремного заключения. На приговор, вынесенный в Калифорнии, решение суда в Нью-Йорке не влияет.