В России губернатор отчитал подчиненную на английском языке, но сделал это с ошибками

25 июля губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отчитал главу областного департамента образования Екатерину Целикову на английском языке, но допустил ошибки в речи, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что глава региона остался недоволен региональными результатами ЕГЭ по иностранному языку и решил отчитать докладывавшую ему об этом чиновницу на английском языке. Отрывок собрания он разместил на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

На кадрах глава областного департамента образования Екатерина Целикова докладывает, что вологодские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в среднем по стране, по всем предметам, кроме английского и информатики.

"I beg your pardon. What’s the difficulty is with English language? What’s wrong with English? I beg your pardon. Please, answer my question", – обратился к ней Филимонов.

Однако хейтеры обратили внимание на английский главы региона. В комментариях они поспешили указать на ошибку. Дело в том, что он вставил "is" после слова "difficulty", так как первоначальная what’s – это сокращенная форма what is. Что и на каком языке ответила губернатору чиновница, остались за кадром.

Недавно стало известно о методах китайского работодателя, который вынуждал сотрудника уволиться по собственному желанию.