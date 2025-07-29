В Германии активисты атакуют зоопарк из-за убийства 12 бабуинов

Руководство нюрнбергского зоопарка заявило о том, что им пришлось сократить популяцию гвинейских бабуинов на 12 особей, сообщает Zakon.kz.

Заявление они сделали на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня зоопарк сократил численность популяции гвинейских бабуинов на двенадцать особей. Мы понимаем, что многим людям сложно понять это решение и что оно может вызывать раздражение, огорчение или гнев", – говорится в сообщении.

Выяснилось, недавно популяция выросла более чем до 40 особей, в то время как вольер был рассчитан всего на 25 животных.

"Этому последнему шагу предшествовали многолетние интенсивные размышления и поиск альтернатив. Решение было принято в консультации с соответствующими регулирующими органами, ветеринарными и природоохранными органами, а также координаторами Программы разведения исчезающих видов Европейской ассоциации зоопарков. Активное общение с учреждениями, предлагавшими принять бабуинов, не привело к получению конкретных предложений. Просим вашего понимания и приносим искренние извинения за возможные неудобства", – объяснили свое решение в зоопарке.

Как пишет газета Bild, ранее зоопарк был закрыт по "техническим причинам". Это побудило зоозащитников принять соответствующие меры, устроив перед ним демонстрацию. Активисты были уверены, что зоопарк закрылся из-за намерения скрыть от публики факт убийства животных.

Издание уточняет, что к воротам зоопарка прибыло около 20 активистов, они пытались перебраться на территорию зоопарка. Части из них удалось сделать это, но большинство были задержаны службой безопасности зоопарка.

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