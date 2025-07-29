#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
542.03
627.29
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
542.03
627.29
6.66
Мир

Закон о запрете доступа к порносайтам приняли в Кыргызстане

закон о запрете доступа к порносайтам приняли в Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 21:32 Фото: pixabay
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о запрете доступа к порносайтам на территории республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики. Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2025 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что цель принятого закона – защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности.


"Законом устанавливается запрет на распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики… В связи с этим интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры, владельцы сайтов и страниц в интернет-пространстве Кыргызской Республики обязаны блокировать доступ к контенту, содержащему элементы порнографического характера. Нарушение требований закона влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях", – заявили в пресс-службе.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Ранее сообщалось, что из Кыргызстана спустя 13 лет экстрадирован казахстанец, подозреваемый в групповом изнасиловании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Действуй наверняка, я не хочу страдать: женщина назвала своего убийцу на стриме в TikTok
Мир
22:02, Сегодня
Действуй наверняка, я не хочу страдать: женщина назвала своего убийцу на стриме в TikTok
Американский дайвер встретился с "неблагодарной" акулой
Мир
20:23, Сегодня
Американский дайвер встретился с "неблагодарной" акулой
Военный вертолет разбился в Германии
Мир
19:37, Сегодня
Военный вертолет разбился в Германии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: