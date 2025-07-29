Закон о запрете доступа к порносайтам приняли в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о запрете доступа к порносайтам на территории республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте главы государства.



"Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики. Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2025 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что цель принятого закона – защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности.





"Законом устанавливается запрет на распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики… В связи с этим интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры, владельцы сайтов и страниц в интернет-пространстве Кыргызской Республики обязаны блокировать доступ к контенту, содержащему элементы порнографического характера. Нарушение требований закона влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях", – заявили в пресс-службе.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.



Ранее сообщалось, что из Кыргызстана спустя 13 лет экстрадирован казахстанец, подозреваемый в групповом изнасиловании.