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В Челябинской области миновала угроза наводнения из-за прорыва дамбы

прорыв дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 12:28 Фото: МЧС РФ
В поселке Киолим в Челябинской области, где вечером 26 июля объявили ЧС из-за прорыва дамбы на местном водохранилище и разлива реки, угроза наводнения миновала, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РФ рассказали, что с утра 27 июля в регионе ликвидируют последствия прорыва дамбы, Киолим полностью освободили от воды, часть которой вернулась в русло реки.

прорыв дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 12:28

Фото: МЧС РК

"Спасатели с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киолимовском водохранилище. Никто не пострадал", – сообщили в ведомстве.
прорыв дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 12:28

Фото: МЧС РФ

Всего за минувшие сутки в регионе из-за затопления эвакуировали 163 жителя четырех поселков, в том числе 21 ребенка.

Дамба разрушилась из-за проливных дождей, которые несколько дней шли в Челябинском регионе. Людям пришлось спасаться от воды на крышах домов.

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