В Челябинской области миновала угроза наводнения из-за прорыва дамбы

В поселке Киолим в Челябинской области, где вечером 26 июля объявили ЧС из-за прорыва дамбы на местном водохранилище и разлива реки, угроза наводнения миновала, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РФ рассказали, что с утра 27 июля в регионе ликвидируют последствия прорыва дамбы, Киолим полностью освободили от воды, часть которой вернулась в русло реки.

Фото: МЧС РК

"Спасатели с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киолимовском водохранилище. Никто не пострадал", – сообщили в ведомстве.

Фото: МЧС РФ

Всего за минувшие сутки в регионе из-за затопления эвакуировали 163 жителя четырех поселков, в том числе 21 ребенка.

Дамба разрушилась из-за проливных дождей, которые несколько дней шли в Челябинском регионе. Людям пришлось спасаться от воды на крышах домов.