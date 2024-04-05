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МЧС Казахстана сделало заявление из-за прорыва дамбы на реке Урал

МЧС Казахстана сделало заявление из-за прорыва дамбы на реке Урал, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 00:16 Фото: пресс-служба МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 6 апреля сделало заявление в связи с прорывом дамбы на реке Урал в российском городе Орске, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что из-за ЧП в Казахстан вода не прибывает. 

"По информации оперативного дежурного ЦУКС МЧС РФ, произошло частичное разрушение защитной дамбы реки Урал в районе г. Орск Оренбургской области. Прорыв произошел на отметке 870 см, ширина 2 м, высота 1 м. Существует угроза только ближайшим населенным пунктам Орска, в Казахстан вода не прибывает", – заявили в МЧС РК.

Также ведомство подчеркнуло, что прорыв дамбы для Казахстана угрозы не представляет.

Вместе с тем, как сообщил мэр российского Оренбурга Сергей Салмин, в городе и его окрестностях сложилась критическая ситуация в связи с паводком. Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков.

"Сейчас в зоне риска районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес", – сказал мэр. 

Ранее сообщалось, что в российском городе Орск Оренбургской области 5 апреля прорвало в районе Старый город, проводится срочная эвакуация жителей. 


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