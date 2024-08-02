Летальный отпуск: смертник подорвал себя на пляже у отеля в Сомали

В Сомали вблизи курортных отелей произошел теракт. Смертник устроил самоподрыв на пляже и унес жизни десятков человек, сообщает Zakon.kz.

Взрыв произошел на пляже Лидо вблизи двух отелей, когда он был заполонен отдыхающими. По данным издания Shabelle Media, погибли от 20 до 30 человек. Ответственность за содеянное взяла на себя радикальная террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Группировка "Аш-Шабаб" связана с "Аль-Каидой" (запрещенная в Казахстане террористическая организация).

Очевидцы сообщают, что атаку осуществили четверо террористов. Взрыв прогремел около 19:30 часов по местному времени, когда на пляже было много людей.

Известно, что после взрыва поблизости началась стрельба. Выстрелы звучали внутри одного из отелей.

Помимо погибших на пляжах остались раненые.

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