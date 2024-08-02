Студентку московского медколледжа похитили родные из Дагестана

31 июля на съемной квартире в Люблино 18-летнюю Айшат Магомедову выкрали родственники, сообщает Zakon.kz.

Как передает группа кавказских правозащитниц "Марем" на своей странице в Instagram, две московские тети, у которых ранее проживала Айшат часто ругали ее за "своенравность" и оскорбляли. Не выдержав такой обстановки, студентка съехала к подруге в коммунальную квартиру.

После переезда Айшат сменила сим-карту и иногда звонила матери, чтобы та не волновалась. Вскоре родственники вычислили ее местонахождение и стали преследовать. Со слов подруги, дядя и отец писали, что она опозорила семью и угрожали девушке расправой.

Утром 31 июля в квартиру они появились на пороге их квартиры. По словам подруги, Айшат повалили на кровать и начали бить.

"Отец наносил удары по лицу, по животу, по ногам. Родственники выпотрошили все бумаги, которые нашли в комнате, и забрали паспорт Айшат. Саму ее выволокли на улицу в шортах и футболке", – говорится в публикации кризисного центра.

Соседка Айшат позвонила в полицию, но наряд так и не приехал.

А в Турции пропалестинские демонстранты разгромили знаменитые точки питания.