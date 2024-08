В Эфиопии заявили о новых жертвах сезона дождей

По данным телеканала EBC, в настоящее время ведутся спасательные работы по эвакуации людей из зоны бедствия. Управление по связям с общественностью местного правительства заявило, что в настоящее время найдены тела 11 человек, но число погибших, вероятно, возрастет.

Сезон дождей в Эфиопии начался в июле и ожидается, что продлится до середины сентября. В результате в некоторых частях восточноафриканской страны часто случаются оползни.

A landslide in the Kawo Koysha district of Wolayita Zone, South Ethiopia Region, has resulted in the deaths of 11 people, according to the district's communication office. pic.twitter.com/HqOOY9qe2U