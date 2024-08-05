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В Эфиопии заявили о новых жертвах сезона дождей

оползень в Эфиопии, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 00:18 Фото: X(Twitter)/@guta_negewo
Еще 11 человек погибли в результате схода оползня в Эфиопии в Тепа Кебеле, округ Каво Коиша, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала EBC, в настоящее время ведутся спасательные работы по эвакуации людей из зоны бедствия. Управление по связям с общественностью местного правительства заявило, что в настоящее время найдены тела 11 человек, но число погибших, вероятно, возрастет.

Сезон дождей в Эфиопии начался в июле и ожидается, что продлится до середины сентября. В результате в некоторых частях восточноафриканской страны часто случаются оползни.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате схода оползня в районе Гезе-Гофа на юге Эфиопии.

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