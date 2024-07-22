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Во время оползня на юге Эфиопии погибли 20 человек

оползень в Эфиопии, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 21:00 Фото: Telegram/@anadoluagency
По меньшей мере 20 человек погибли в результате схода оползня в районе Гезе-Гофа на юге Эфиопии, сообщает Zakon.kz.

Глава района Мисикир Митику рассказал госрадио Fana Broadcasting Corporate, что спасателям на данный момент удалось обнаружить более 20 тел под землей. Точное число жертв он не назвал. Но отметил, что число погибших может возрасти, так как в настоящее время в районе схода оползня продолжаются спасательные работы.

Как уточняется, в данное время в Эфиопии разгар сезона дождей, который начался в июле и, как ожидается, продлится до середины сентября. Постоянные дожди иногда вызывают оползни в некоторых частях восточноафриканской страны.

В социальных сетях распространяются фотографии последствий стихии.

Ранее сообщалось, что 40 тыс. тонн гуманитарного груза отправил Казахстан жителям Кыргызстана, которые пострадали от селей и наводнения после проливных дождей в июне и июле 2024 года.

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