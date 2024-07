Во время оползня на юге Эфиопии погибли 20 человек

Глава района Мисикир Митику рассказал госрадио Fana Broadcasting Corporate, что спасателям на данный момент удалось обнаружить более 20 тел под землей. Точное число жертв он не назвал. Но отметил, что число погибших может возрасти, так как в настоящее время в районе схода оползня продолжаются спасательные работы.

Как уточняется, в данное время в Эфиопии разгар сезона дождей, который начался в июле и, как ожидается, продлится до середины сентября. Постоянные дожди иногда вызывают оползни в некоторых частях восточноафриканской страны.

В социальных сетях распространяются фотографии последствий стихии.

#Ethiopia: Landslide in #South_Ethiopia regional state claims the lives of more than 20 people



A landslide accident in #Gofa Zone, Kencho Shacha Gozdi district of the South Ethiopia regional state claimed the lives of more than 20 when it struck the area today at around 10 AM… pic.twitter.com/NDUZEmmuPx