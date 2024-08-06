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В Австралии внутри четырехметрового крокодила нашли человеческие останки

Крокодил съел человека, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 03:27 Фото: pixabay
Полиция Австралии спустя несколько дней после исчезновения человека обнаружила человеческие останки внутри четырехметрового крокодила. Правоохранители пытаются идентифицировать жертву, сообщает Zakon.kz.

По информации The Independent, потенциальная жертва крокодила – Дэвид Хогбин. 40-летний рыбак из Нового Южного Уэльса, который рыбачил во время отпуска с семьей в Австралии.

Он пропал без вести 3 августа, после того, как упал с крутого берега в реку Аннан к югу от Куктауна в штате Квинсленд и больше не появился на поверхности.

Пока личности жертвы идентифицируют, полиция временно приостановила поиски пропавшего.

5 августа рейнджеры по охране дикой природы убили крокодила длиной 4,9 м (16 футов), обнаружив его в ручье в 4 км от места исчезновения мужчины. У крокодила, который предположительно схватил мужчину, были характерные шрамы на морде, похожие на те, которые, по словам очевидцев, были у рептилии в районе исчезновения.

Ранее 11 человек погибли в результате схода оползня в Эфиопии в Тепа Кебеле, округ Каво Коиша.

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