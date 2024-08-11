Певица Селин Дион обвинила Дональда Трампа в использовании ее песни на митинге
По информации NBC News, на следующий день после инцидента в соцсетях Селин Дион появилось заявление:
"Мы не давали разрешения на использование песни. Селин Дион не поддерживает это".
А в конце добавили с иронией: "И вообще, почему именно эта песня?".
Интересно, что Селин уже отказывалась выступать на инаугурации Трампа в 2017 году. И она не одинока в своем решении. Многие музыканты уже пытались запретить Трампу использовать их музыку на мероприятиях.
После того, как предвыборный штаб Трампа использовал песню "Start Me Up" на митинге в 2016 году, группа The Rolling Stones опубликовали заявление, в котором заявила, что никогда не давала на это разрешения, и потребовала "немедленно прекратить любое использование" знаменитой песни.
Ранее сообщалось, что новый опрос показал, что Камала Харрис опережает Трампа в голосовании на пост президента США.