Певица Селин Дион обвинила Дональда Трампа в использовании ее песни на митинге

9 августа 2024 года на встрече с избирателями в Монтане команда Трампа без разрешения включила песню "My Heart Will Go On" из "Титаника". В ответ на это команда певицы Селин Дион заявила, что использование композиции было "несанкционированным", сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, на следующий день после инцидента в соцсетях Селин Дион появилось заявление:

"Мы не давали разрешения на использование песни. Селин Дион не поддерживает это".

А в конце добавили с иронией: "И вообще, почему именно эта песня?".

Интересно, что Селин уже отказывалась выступать на инаугурации Трампа в 2017 году. И она не одинока в своем решении. Многие музыканты уже пытались запретить Трампу использовать их музыку на мероприятиях.

После того, как предвыборный штаб Трампа использовал песню "Start Me Up" на митинге в 2016 году, группа The Rolling Stones опубликовали заявление, в котором заявила, что никогда не давала на это разрешения, и потребовала "немедленно прекратить любое использование" знаменитой песни.

Ранее сообщалось, что новый опрос показал, что Камала Харрис опережает Трампа в голосовании на пост президента США.

