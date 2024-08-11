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Певица Селин Дион обвинила Дональда Трампа в использовании ее песни на митинге

Певица отстояла свою песню, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 08:00 Фото: Instagram/celinedion
9 августа 2024 года на встрече с избирателями в Монтане команда Трампа без разрешения включила песню "My Heart Will Go On" из "Титаника". В ответ на это команда певицы Селин Дион заявила, что использование композиции было "несанкционированным", сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, на следующий день после инцидента в соцсетях Селин Дион появилось заявление:

"Мы не давали разрешения на использование песни. Селин Дион не поддерживает это".

А в конце добавили с иронией: "И вообще, почему именно эта песня?".

Интересно, что Селин уже отказывалась выступать на инаугурации Трампа в 2017 году. И она не одинока в своем решении. Многие музыканты уже пытались запретить Трампу использовать их музыку на мероприятиях.

После того, как предвыборный штаб Трампа использовал песню "Start Me Up" на митинге в 2016 году, группа The Rolling Stones опубликовали заявление, в котором заявила, что никогда не давала на это разрешения, и потребовала "немедленно прекратить любое использование" знаменитой песни.

Ранее сообщалось, что новый опрос показал, что Камала Харрис опережает Трампа в голосовании на пост президента США.

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