Новый опрос показал, что Харрис опережает Трампа в голосовании на пост президента США
По данным France 24, опережая бывшего президента-республиканца Дональда Трампа на четыре пункта, Харрис оживила кампанию, которая ранее сдала позиции на фоне сомнений в том, что президент США Джо Байден сможет победить Трампа на ноябрьских выборах.
Погрешность выборки среди вероятных избирателей составила плюс-минус 4,8 пункта в Мичигане, плюс-минус 4,2 пункта в Пенсильвании и плюс-минус 4,3 пункта в Висконсине.
Всего в ходе этих опросов было опрошено 1973 вероятных избирателя.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями
агрогородка Городище Шкловского района Могилевской области заявил, что
гражданам страны нужно привыкать к мысли, что у них "будет другой
президент".