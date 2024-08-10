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Новый опрос показал, что Харрис опережает Трампа в голосовании на пост президента США

Камала Харрис баллотируется в президенты, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 04:42 Фото: Instagram/kamalaharris
Новый опрос, проведенный New York Times и Siena College с 5 по 9 августа показал, что ключевые штаты Висконсин, Пенсильвания и Мичиган теперь склоняются к демократам, сообщает Zakon.kz.

По данным France 24, опережая бывшего президента-республиканца Дональда Трампа на четыре пункта, Харрис оживила кампанию, которая ранее сдала позиции на фоне сомнений в том, что президент США Джо Байден сможет победить Трампа на ноябрьских выборах.

Погрешность выборки среди вероятных избирателей составила плюс-минус 4,8 пункта в Мичигане, плюс-минус 4,2 пункта в Пенсильвании и плюс-минус 4,3 пункта в Висконсине.

Всего в ходе этих опросов было опрошено 1973 вероятных избирателя.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района Могилевской области заявил, что гражданам страны нужно привыкать к мысли, что у них "будет другой президент".

Аксинья Титова
Трамп Дональд США 2024 год Выборы Президенты Опросы Камала Харрис Харрис Камала
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