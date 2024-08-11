Найден дешевый способ охлаждения зданий во время жары

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли доступный способ охлаждения зданий летом, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Physical Science (CRPS).

Ученые утверждают, что все дело в лучистом тепле, которое приносят электромагнитные волны и распространяют по всему широкополосному спектру на уровне земли между постройками, улицами и другими объектами.

"Лучистое тепло сложнее отражать в пространство, поскольку оно перемещается между строениями в более широком спектре (так называемом атмосферном окне), чем нисходящая с неба солнечная энергия. Обратный эффект наблюдается в холодное время года, затрудняя обогрев домов", – говорится в исследовании.

Выяснилось, что материалы на основе такого распространенного пластика, как полипропилен, эффективны для пассивного радиационного охлаждения.

"Мы были особенно взволнованы, когда обнаружили, что такие материалы, как полипропилен, который мы получили из бытового пластика, могут избирательно излучать или поглощать тепло в атмосферном окне очень действенно", – говорят ученые.

По их словам, этот метод будет особенно эффективен для небогатых стран, в которых наблюдается рост числа жертв в результате экстремальных погодных явлений.

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