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Найден дешевый способ восстановления аккумуляторов

аккумулятор, зарядка аккумулятора, техника, автомобили , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 15:46 Фото: pixabay
Специалисты Стэнфордского университета нашли дешевый способ восстановления емкости батарей, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Science.

Ученые отметили, что срок службы литий-ионных аккумуляторов можно продлить, используя кремниевые аноды. Также обнаружился способ восстановления батарей на основе кремния, при котором необходимо подавать на них небольшие электрические импульсы.

"Аккумуляторы с кремниевым анодом имеют повышенную плотность, но со временем часть кремния начинает фрагментироваться. Чтобы восстановить детали кремния, неспособные удерживать заряд, можно подавать на них небольшой электрический импульс", – говорится в исследовании.

Оказалось, что чем больше электричества было подано на кремниевый анод, тем больше восстанавливалась емкость батареи. Однако у этого способа был свой предел, так как слишком долгая процедура приводила к деградации электролита.

В итоге стэнфордские ученые обнаружили, что при подаче четырех вольт электричества в течение пяти минут емкость изношенной батареи увеличивалась на 30%.

Ранее специалисты рассказали, в каких пределах нужно заряжать смартфон, чтобы аккумулятор проработал дольше.

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