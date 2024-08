В Аргентине уволенный мужчина направил самолет на здание бывшего работодателя

В сети появилось видео, как небольшой самолет врезается прямо в здание. Пилот, который сидел за штурвалом, погиб на месте. Информации о других пострадавших нет.

#Argentina 🇦🇷 A small plane crashed this Friday into a warehouse of the Air Liquide factory, located in the western area of ​​Rosario.



The pilot died on the spot and there was a joint operation between the authorities to evacuate the plant and a neighboring company due to the… pic.twitter.com/dv4n2FSRCu