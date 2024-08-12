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В Аргентине уволенный мужчина направил самолет на здание бывшего работодателя

Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 07:23 Фото: pixabay
Инцидент произошел 9 августа в городе Росарио, когда небольшой самолет врезался в промышленный завод Air Liquide, сообщает Zakon.kz.

В сети появилось видео, как небольшой самолет врезается прямо в здание. Пилот, который сидел за штурвалом, погиб на месте. Информации о других пострадавших нет.

Как отмечает Weather Monitor в описании к видео, сотрудников завода, который специализируется на газах, технологиях и услугах для промышленности и здравоохранения пришлось эвакуировать из-за риска пожара взрывоопасных материалов. Интересным фактом является то, что пилотом оказался бывший работник компании, которого уволили месяц назад. Предполагают, что мужчина таким образом решил покончить жизнь самоубийством после конфликта с начальством.

Впрочем, пока это лишь догадки. Следствие инцидента продолжается.

А причиной авиакатастрофы в Бразилии могло стать обледенение крыльев.

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