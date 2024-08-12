В Аргентине уволенный мужчина направил самолет на здание бывшего работодателя

Инцидент произошел 9 августа в городе Росарио, когда небольшой самолет врезался в промышленный завод Air Liquide, сообщает Zakon.kz.

В сети появилось видео, как небольшой самолет врезается прямо в здание. Пилот, который сидел за штурвалом, погиб на месте. Информации о других пострадавших нет.

#Argentina 🇦🇷 A small plane crashed this Friday into a warehouse of the Air Liquide factory, located in the western area of ​​Rosario.



The pilot died on the spot and there was a joint operation between the authorities to evacuate the plant and a neighboring company due to the… pic.twitter.com/dv4n2FSRCu — Weather monitor (@Weathermonitors) August 10, 2024

Как отмечает Weather Monitor в описании к видео, сотрудников завода, который специализируется на газах, технологиях и услугах для промышленности и здравоохранения пришлось эвакуировать из-за риска пожара взрывоопасных материалов. Интересным фактом является то, что пилотом оказался бывший работник компании, которого уволили месяц назад. Предполагают, что мужчина таким образом решил покончить жизнь самоубийством после конфликта с начальством.

Впрочем, пока это лишь догадки. Следствие инцидента продолжается.

А причиной авиакатастрофы в Бразилии могло стать обледенение крыльев.