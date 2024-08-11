Причиной авиакатастрофы в Бразилии могло стать обледенение крыльев

Пилоты полагают, что причиной падения пассажирского самолета в Бразилии могло стало обледенение крыльев. К такому выводу они пришли после просмотра снимков, которые сделали местные летчики, пролетавшие в районе крушения в тот день, сообщает Zakon.kz.

По информации BILD, на фотографиях видно, что стекла кабин в самолетах сильно обледенели.





"В день крушения в регионе действовало предупреждение об опасности обледенения из-за высокой влажности и низкой температуры воздуха. Оно касалось высоты от 3 650 до 6 400 метров. Также было предупреждение о турбулентности. Привести к крушению могло сочетание этих факторов", – пишет издание.

Специалисты подчеркивают, что сильное обледенение увеличивает вес самолета. В результате смещается центр тяжести, и машина становится неуправляемой. Лед также может вывести из строя датчики и подвижные части самолёта, такие как закрылки.



Самолёт ATR 72 потерпел крушение вечером 9 августа 2024 года. Менее чем за минуту он рухнул с высоты около 4 000 метров, погиб 61 человек. Следователям удалось обнаружить бортовой самописец и «чёрный ящик», – об этом сообщили бразильские ВВС Força Aérea Brasileira (FAB). Смогут ли эти устройства указать причину крушения, зависит от степени их повреждения. Анализ будет проведён как можно скорее.



10 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур.