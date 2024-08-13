Олимпийский чемпион Елдос Сметов посвятил тренеру трогательный пост

Завоевавший для Казахстана историческое "золото" Олимпиады-2024 дзюдоист Елдос Сметов 13 августа посвятил своему тренеру Галымжану Жылгелдиеву пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Таким образом спортсмен решил поздравить наставника с днем рождения.

"Уважаемый, Галымжан ага! Поздравляю с юбилеем! Желаю вашей семье благополучия, здоровья, чести и достоинства в спорте страны! Особенно ценю вашу педагогическую, братскую поддержку, уважение к вам безгранично! Долгих лет!" – написал Елдос Сметов под фотографией с тренером, сделанной в Париже.

Поклонники олимпийского чемпиона присоединились к поздравлениям. Также они пожелали Галымжану Жылгелдиеву побольше таких учеников, как Елдос Сметов:

"Поздравляю!"

"Золотые люди".

"Какая искренняя улыбка у Галымжан ага".

"С днем рождения, Галымжан ага! Будьте здоровы!"

"Поздравляем классного тренера нашего чемпиона!... Пусть у вас будет больше таких же учеников, как Елдос!"

"Галымжан ага, от чистого сердца поздравляю вас с днем рождения... Благодарю вас за воспитание такого батыра, как Елдос".

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27 июля 2024 года казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Со значимой победой спортсмена поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.