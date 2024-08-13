Олимпийский чемпион Елдос Сметов посвятил тренеру трогательный пост
Таким образом спортсмен решил поздравить наставника с днем рождения.
"Уважаемый, Галымжан ага! Поздравляю с юбилеем! Желаю вашей семье благополучия, здоровья, чести и достоинства в спорте страны! Особенно ценю вашу педагогическую, братскую поддержку, уважение к вам безгранично! Долгих лет!" – написал Елдос Сметов под фотографией с тренером, сделанной в Париже.
Поклонники олимпийского чемпиона присоединились к поздравлениям. Также они пожелали Галымжану Жылгелдиеву побольше таких учеников, как Елдос Сметов:
- "Поздравляю!"
- "Золотые люди".
- "Какая искренняя улыбка у Галымжан ага".
- "С днем рождения, Галымжан ага! Будьте здоровы!"
- "Поздравляем классного тренера нашего чемпиона!... Пусть у вас будет больше таких же учеников, как Елдос!"
- "Галымжан ага, от чистого сердца поздравляю вас с днем рождения... Благодарю вас за воспитание такого батыра, как Елдос".
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