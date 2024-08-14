Королева Рания впервые опубликовала фото в домашней одежде
Фото: Instagram/queenrania
13 августа король и королева Иордании предстали перед подписчиками в непривычных образах, а именно – расслабленными и в домашней одежде, сообщает Zakon.kz.
Новоиспеченные королевские бабушка и дедушка, похоже, прекрасно проводят время с новорожденной принцессой Иман.
"Столько милоты в моих руках" – так подписала снимок с королем Абдаллой его супруга королева Рания, держащая в руках первую и пока единственную внучку.
Но подписчики обратили внимание на одежду королевской семьи.
"Непривычно видеть королеву Ранию в носках, трениках и без брендовых каблуков", – поделился один из русскоязычных комментаторов.
Фото: Instagram/queenrania
В первых числах августа мы сообщали о рождении первой внучки в королевской семье Иордании.
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