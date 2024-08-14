Королева Рания впервые опубликовала фото в домашней одежде

Фото: Instagram/queenrania

13 августа король и королева Иордании предстали перед подписчиками в непривычных образах, а именно – расслабленными и в домашней одежде, сообщает Zakon.kz.

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