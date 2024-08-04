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У королевской семьи Иордании родилась первая внучка

Иордания, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 08:52 Фото: Instagram/rhcjo
3 августа король Иордании Абдалла и королева Рания впервые стали бабушкой и дедушкой, сообщает Zakon.kz.

О пополнении в королевской семье 3 августа сообщил королевский хашимитский двор на своей странице в Instagram, опубликовав первое официальное видео новорожденной.

"Рады сообщить, что сегодня у кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы родилась дочь, которую назвали Иман. Король Иордании Абдалла и королева Рания впервые стали бабушкой и дедушкой", – говорится в сообщении королевского двора.

Часами позже королева Рания также поделилась на своей странице семейной радостью. Она разместила фотографии из медицинского учреждения, в котором собрались практически все представители благородного семейства.

А старший сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей солистки Spice Girls Виктории Бекхэм Бруклин оказался в больнице. 25-летний наследник опубликовал снимок из лечебного учреждения.

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