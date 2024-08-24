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135 млн долларов на борьбу с оспой обезьян запросила ВОЗ

лаборатория , фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 17:05 Фото: pixabay
Борьба с оспой обезьян потребует финансирования в размере $135 млн в течение шести месяцев. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Zakon.kz.

Выступая в Женеве на брифинге для дипломатических миссий, он сказал, что необходимы "комплексные и скоординированные международные действия" в связи с распространением mpox, пишет ТАСС.

"Чтобы профинансировать эту работу и как можно быстрее остановить вспышку, по нашим первоначальным оценкам, стратегический план обеспечения готовности и реагирования потребует примерно $135 млн в течение следующих шести месяцев для острой фазы вспышки". "Эта сумма, вероятно, увеличится по мере обновления плана в свете роста потребностей", – считает Гебрейесус.

Призыв ВОЗ к мировому сообществу о выделении средств будет опубликован в начале следующей недели.

"Мы призываем доноров предоставить необходимые ресурсы и благодарим тех, кто уже дал обещания ВОЗ и другим партнерам", – отметил гендиректор.

Гебрейесус напомнил, что с "начала глобальной вспышки mpox в 2022 году в ВОЗ поступили сообщения о более чем 100 тыс. подтвержденных случаев заболевания". Вирус циркулирует по всему миру "на низком уровне", однако в Африканском регионе "произошел беспрецедентный рост и географическое расширение" распространения болезни.

23 августа 2024 года стало известно, что первый случай заражения оспой обезьян выявили в Таиланде.

16 августа 2024 года Минздрав высказался о ситуации по оспе обезьян в Казахстане. Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев подчеркнул, что в Казахстане ситуация по данному заболеванию спокойная, стабильная.

21 августа 2024 года сообщалось, что Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава Казахстана в аэропортах Астаны и Алматы провела учения по готовности реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения, включая выявление лиц с признаками карантинных и особо опасных инфекций, таких как оспа обезьян.

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