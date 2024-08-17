Исторический дворец в Лондоне закрыли для посетителей из-за крупного пожара

Пожарная служба британской столицы заявила о том, что в историческом дворце Сомерсет-хаус в центре Лондона произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, огонь охватил крышу здания. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, всего к ликвидации возгорания привлекли 15 единиц техники и около 100 специалистов.

"На месте происшествия работают бригады из районов Сохо, Доугейт, Ислингтон и близлежащих пожарных частей", – говорится в публикации.

Причина пожара пока не установлена.

Отмечается, что 17 августа в Сомерсет-хаусе должно было состояться массовое мероприятие. Однако из-за возгорания дворец пришлось закрыть для посетителей.

"Весь персонал и общественность в безопасности, территория закрыта", – подчеркнули в пресс-службе Сомерсет-хауса.

🚨🇬🇧 Update: FIRE AT SOMERSET HOUSE IN LONDON



Fire Fighters are still working to contain the blaze at Somerset House, with smoke continuing to billow across the city.



This historic landmark, once a royal palace and now a cultural center on the Thames, is under threat. The… pic.twitter.com/iN7VuuSH0R — TrendsWatch.co (@TrendsWatch360) August 17, 2024

Ранее сообщалось, что вблизи прибрежного города Измир на западе Турции тысячи сотрудников экстренных служб вторые сутки пытаются сдержать лесной пожар, который уже перекинулся на жилые кварталы города.