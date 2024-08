Исторический дворец в Лондоне закрыли для посетителей из-за крупного пожара

По информации Sky News, огонь охватил крышу здания. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, всего к ликвидации возгорания привлекли 15 единиц техники и около 100 специалистов.

Причина пожара пока не установлена.

Отмечается, что 17 августа в Сомерсет-хаусе должно было состояться массовое мероприятие. Однако из-за возгорания дворец пришлось закрыть для посетителей.

🚨🇬🇧 Update: FIRE AT SOMERSET HOUSE IN LONDON



Fire Fighters are still working to contain the blaze at Somerset House, with smoke continuing to billow across the city.



This historic landmark, once a royal palace and now a cultural center on the Thames, is under threat. The… pic.twitter.com/iN7VuuSH0R