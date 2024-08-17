Исторический дворец в Лондоне закрыли для посетителей из-за крупного пожара
По информации Sky News, огонь охватил крышу здания. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, всего к ликвидации возгорания привлекли 15 единиц техники и около 100 специалистов.
"На месте происшествия работают бригады из районов Сохо, Доугейт, Ислингтон и близлежащих пожарных частей", – говорится в публикации.
Причина пожара пока не установлена.
Отмечается, что 17 августа в Сомерсет-хаусе должно было состояться массовое мероприятие. Однако из-за возгорания дворец пришлось закрыть для посетителей.
"Весь персонал и общественность в безопасности, территория закрыта", – подчеркнули в пресс-службе Сомерсет-хауса.
🚨🇬🇧 Update: FIRE AT SOMERSET HOUSE IN LONDON— TrendsWatch.co (@TrendsWatch360) August 17, 2024
Fire Fighters are still working to contain the blaze at Somerset House, with smoke continuing to billow across the city.
This historic landmark, once a royal palace and now a cultural center on the Thames, is under threat. The… pic.twitter.com/iN7VuuSH0R
Ранее сообщалось, что вблизи прибрежного города Измир на западе Турции тысячи сотрудников экстренных служб вторые сутки пытаются сдержать лесной пожар, который уже перекинулся на жилые кварталы города.