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Исторический дворец в Лондоне закрыли для посетителей из-за крупного пожара

пожар в историческом дворце, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 19:12 Фото: wikipedia.org
Пожарная служба британской столицы заявила о том, что в историческом дворце Сомерсет-хаус в центре Лондона произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, огонь охватил крышу здания. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, всего к ликвидации возгорания привлекли 15 единиц техники и около 100 специалистов.

"На месте происшествия работают бригады из районов Сохо, Доугейт, Ислингтон и близлежащих пожарных частей", – говорится в публикации.

Причина пожара пока не установлена.

Отмечается, что 17 августа в Сомерсет-хаусе должно было состояться массовое мероприятие. Однако из-за возгорания дворец пришлось закрыть для посетителей.

"Весь персонал и общественность в безопасности, территория закрыта", – подчеркнули в пресс-службе Сомерсет-хауса.

Ранее сообщалось, что вблизи прибрежного города Измир на западе Турции тысячи сотрудников экстренных служб вторые сутки пытаются сдержать лесной пожар, который уже перекинулся на жилые кварталы города.

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