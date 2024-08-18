Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Около 500 нелегалов за сутки добрались на надувных лодках из Франции в Британию

Около 500 нелегалов перебрались из Франции в Великобританию за сутки, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 22:02 Фото: pixabay
Около 500 нелегальных иммигрантов перебрались за сутки на надувных лодках из Франции через пролив Ла-Манш в Великобританию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба местного МВД, за последнюю неделю в страну прибыли около 1,4 тыс. нелегалов. Отмечается, что с начала года без законных оснований в Великобританию прибыли 19 тыс. человек. За весь прошлый год – порядка 30 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что британские власти пересмотрят стратегию противодействия экстремизму для борьбы с женоненавистничеством и могут приравнять его к терроризму.

Читайте также

химический эксперимент закончился взрывом в детском лагере в России
Химический эксперимент закончился взрывом в детском лагере в России
почему расстались Бузова и Третьяков
Почему расстались Ольга Бузова и Роман Третьяков: закулисные интриги в "Доме-2"
Азербайджан заявил о желании вступить в БРИКС
Азербайджан рассматривает возможность присоединения к БРИКС
Елена Беляева
Великобритания Франция 2024 год Мигранты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильные телефоны
Фанат Nokia попал в Книгу рекордов Гиннесса
Новые функции в ватсапе
В WhatsApp появились новые функции
Полицейский погиб в ДТП
Многодетный отец: что известно о погибшем в ДТП в Жамбылской области полицейском
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: