Около 500 нелегалов за сутки добрались на надувных лодках из Франции в Британию

Около 500 нелегальных иммигрантов перебрались за сутки на надувных лодках из Франции через пролив Ла-Манш в Великобританию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба местного МВД, за последнюю неделю в страну прибыли около 1,4 тыс. нелегалов. Отмечается, что с начала года без законных оснований в Великобританию прибыли 19 тыс. человек. За весь прошлый год – порядка 30 тыс. человек.

The Liebour strategy to control illegal immigrants from gaining access to the UK and associated generous benefits all paid for by the subservient UK taxpayers



Who voted for this dross?



English Channel mayhem as nearly 500 migrants reach UK in single day https://t.co/0D1zkgfR52 — Drummers Ark (@drumspares) August 18, 2024

Ранее сообщалось, что британские власти пересмотрят стратегию противодействия экстремизму для борьбы с женоненавистничеством и могут приравнять его к терроризму.