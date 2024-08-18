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Британские власти могут приравнять женоненавистничество к терроризму

Закон о женщинах в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 06:44 Фото: pixabay
Британские власти пересмотрят стратегию противодействия экстремизму для борьбы с женоненавистничеством и могут приравнять его к терроризму, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Telegraph, министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию противодействия экстремизму.

Эта инициатива связана с опасениями, что лидеры мнений, придерживающиеся женоненавистнических взглядов, якобы продвигают подобные идеи среди мальчиков-подростков в сети.

В случае одобрения инициативы, учителя, вероятно, будут обязаны сообщать об учениках, которых подозревают в крайнем женоненавистничестве, в программу по отслеживанию и предотвращению радикализации граждан Prevent.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла на внеочередном заседании парламента Турции между сторонниками президента Реджепа Эрдогана и депутатами-оппозиционерами.

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