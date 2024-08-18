Британские власти могут приравнять женоненавистничество к терроризму
По данным газеты Telegraph, министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию противодействия экстремизму.
Эта инициатива связана с опасениями, что лидеры мнений, придерживающиеся женоненавистнических взглядов, якобы продвигают подобные идеи среди мальчиков-подростков в сети.
В случае одобрения инициативы, учителя, вероятно, будут обязаны сообщать об учениках, которых подозревают в крайнем женоненавистничестве, в программу по отслеживанию и предотвращению радикализации граждан Prevent.
Ранее сообщалось, что массовая драка произошла на внеочередном заседании парламента Турции
между сторонниками президента Реджепа Эрдогана и
депутатами-оппозиционерами.