Американские астронавты проведут на МКС восемь месяцев вместо восьми дней

Экипаж Boeing Starliner вернется с Международной космической станции на Землю только в феврале 2025 года на корабле SpaceX Crew Dragon, сообщает Zakon.kz

Об этом заявил на пресс-конференции в субботу, 24 августа 2024 года, глава НАСА Билл Нельсон. Для этого экипаж будущей миссии Crew-9 сократят с четырех до двух человек. Он отметил, что астронавты на МКС чувствуют себя прекрасно, и они изначально понимали, что их экспедиция будет связана с риском.

"Испытательный полет по своей природе не является ни безопасным, ни рутинным, поэтому решение является обязательством по безопасности", – добавил Нельсон.

Он отметил, что пристыкованная к МКС российская капсула "Союз" очень тесная, она может лететь назад только с тремя космонавтами. Двое из них – россияне, которые завершают годовое пребывание на станции.

"По этой причине NASA придется ждать следующего полета SpaceX. Запуск запланирован на конец сентября с двумя астронавтами вместо обычных четырех. NASA исключило двоих, чтобы освободить место для Уилмора и Уильямса на обратном рейсе в конце февраля".

Напомним, американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс стартовали на корабле Starliner компании Boeing на МКС 5 июня, они планировали вернуться на Землю через восемь дней. Однако серьезные неполадки в работе корабля не позволят американцам вернуться на нем на Землю. Точное время возвращения самого космического судна на Землю также пока остается неизвестным.