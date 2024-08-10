Застрявшие на орбите американские астронавты могут вернуться на Землю в 2025 году
Они застряли на орбите из-за сбоя в аппарате Boeing. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в NASA.
Астронавты отправились в космос 5 июня, планируя провести не более восьми дней на орбите. Они стали первыми пассажирами, которые использовали для своего полета космический корабль Starliner от компании Boeing. Ранее компания подверглась критике из-за проблем с безопасностью своих аппаратов. Теперь из-за сбоя в системе Starliner не может вернуть астронавтов обратно на Землю.
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Планируется, что Уилмор и Уильямс вернутся на борту Crew Dragon от SpaceX компании Илона Маска. Астронавты должны оказаться на родине в феврале 2025 года, спустя девять месяцев с момента их запуска. По данным агентства, NASA обсуждает возможные варианты сотрудничества со SpaceX.
Космический корабль Starliner, фото: Х/mplstvguy
Представитель Boeing заявил о готовности перевести Starliner на беспилотный режим возвращения, если NASA не позволит использовать этот корабль для помощи астронавтам. Космическое агентство провело встречу для оценки состояния Starliner, после которой высказало сомнения о состоянии аппарата. Финальное решение еще не принято.
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