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Застрявшие на орбите американские астронавты могут вернуться на Землю в 2025 году

Космос, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 07:55 Фото: Х/CGTNTech
Американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые уже третий месяц находятся на Международной космической станции, смогут вернуться на Землю в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Они застряли на орбите из-за сбоя в аппарате Boeing. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в NASA.

Астронавты отправились в космос 5 июня, планируя провести не более восьми дней на орбите. Они стали первыми пассажирами, которые использовали для своего полета космический корабль Starliner от компании Boeing. Ранее компания подверглась критике из-за проблем с безопасностью своих аппаратов. Теперь из-за сбоя в системе Starliner не может вернуть астронавтов обратно на Землю.

Космос, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 07:55

Фото: Х/AeronewsGlobal

Планируется, что Уилмор и Уильямс вернутся на борту Crew Dragon от SpaceX компании Илона Маска. Астронавты должны оказаться на родине в феврале 2025 года, спустя девять месяцев с момента их запуска. По данным агентства, NASA обсуждает возможные варианты сотрудничества со SpaceX.

Космос, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 07:55

Космический корабль Starliner, фото: Х/mplstvguy

Представитель Boeing заявил о готовности перевести Starliner на беспилотный режим возвращения, если NASA не позволит использовать этот корабль для помощи астронавтам. Космическое агентство провело встречу для оценки состояния Starliner, после которой высказало сомнения о состоянии аппарата. Финальное решение еще не принято.

Космос, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 07:55

Фото: Х/AlArabiya_Eng

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