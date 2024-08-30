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Метеорит размером с машину распался на куски в небе над ЮАР

метеорит, космические тела, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 09:43 Фото: Wits University
Крупный метеорит вошел в атмосферу и распался на части в воздухе над Восточно-Капской провинцией в Южноафриканской Республике утром 25 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Университета Витса в Йоханнесбурге, сначала наблюдатели приняли яркую полосу в небе над заливом Святого Франциска за падающий космический мусор.

"Потом специалисты пришли к выводу, что объект был каменистым астероидом размером с легковой автомобиль. Он двигался с очень высокой скоростью и рассыпался на фрагменты из-за трения об атмосферу", – говорится в сообщении.

Исследователи отметили, что уже получили сообщения об обнаружении фрагментов метеорита недалеко от города Кирквуд в Восточно-Капской провинции. Это означает, что осколки упали более чем в 100 километрах от места входа космической скалы в атмосферу.

С момента основания ЮАР в республике зафиксировали всего 22 падения метеоритов. Они признаны объектами национального наследия, а торговля частями астероидов законодательно регулируется.

Ранее ученые предупредили о вероятности падения на Землю обломков зонда NASA DART, с помощью которого удалось изменить орбиту астероида Диморф в 2022 году.

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Интересное ЮАР 2024 год Астрономия Метеориты
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