В ЮАР пожилую женщину убили после обвинений в колдовстве
Как пишет The Citizen со ссылкой на правоохранительные органы, 75-летняя Нохансала Сидики была насильно уведена из дома к расположенному неподалеку ручью несколькими родственниками. Там ее обвинили в "ведьмовстве", избили деревянной доской, а затем утопили.
"Ее тело было обнаружено обнаженным рядом с ручьем с травмами головы и лица, а также следами удушения на шее", – сообщил представитель полиции бригадир Нобунту Гантана.
По его словам, подозреваемые скрылись с места происшествия, их личности пока не установлены. Арестов на данный момент не произведено. Полиция продолжает следственные действия, опрашивает свидетелей и изучает собранные вещественные доказательства.
Провинциальный комиссар полиции генерал-лейтенант Вуйисиле Нката резко осудил произошедшее, назвав нападение "жестоким и глубоко тревожным".
"Обвинения в колдовстве и самосуд недопустимы и бесчеловечны. Мы сделаем все возможное, чтобы установить и задержать виновных", – заявил он.
Он также призвал местных жителей сообщать любую информацию о преступлении и не поддерживать практику самосуда, отметив, что молчание делает людей соучастниками.
Полиция продолжает расследование.
Ранее сообщалось, что ревнивый россиянин открыл огонь по сопернику.