Мир

В ЮАР пожилую женщину убили после обвинений в колдовстве

женщину обвинили в колдовстве и утопили в ЮАР, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 01:05 Фото: magnific.com
В Восточно-Капской провинции ЮАР расследуется жестокое убийство пожилой женщины, которую, по данным полиции, обвинили в колдовстве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Citizen со ссылкой на правоохранительные органы, 75-летняя Нохансала Сидики была насильно уведена из дома к расположенному неподалеку ручью несколькими родственниками. Там ее обвинили в "ведьмовстве", избили деревянной доской, а затем утопили.

"Ее тело было обнаружено обнаженным рядом с ручьем с травмами головы и лица, а также следами удушения на шее", – сообщил представитель полиции бригадир Нобунту Гантана.

По его словам, подозреваемые скрылись с места происшествия, их личности пока не установлены. Арестов на данный момент не произведено. Полиция продолжает следственные действия, опрашивает свидетелей и изучает собранные вещественные доказательства.

Провинциальный комиссар полиции генерал-лейтенант Вуйисиле Нката резко осудил произошедшее, назвав нападение "жестоким и глубоко тревожным".


"Обвинения в колдовстве и самосуд недопустимы и бесчеловечны. Мы сделаем все возможное, чтобы установить и задержать виновных", – заявил он.

Он также призвал местных жителей сообщать любую информацию о преступлении и не поддерживать практику самосуда, отметив, что молчание делает людей соучастниками.

Полиция продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что ревнивый россиянин открыл огонь по сопернику.

