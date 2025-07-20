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Мощный тайфун угрожает обрушиться на Гонконг

тайфун, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 13:46 Фото: Х/ChinaDaily
Власти Гонконга объявили штормовое предупреждение высшего уровня из-за тайфуна "Вифа", сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 июля пишет газета The Guardian.

"В Гонконге объявили наивысшее предупреждение о тропическом циклоне после того, как на город обрушился тайфун "Вифа". Власти отменили занятия в школах, закрыли детские сады и приостановили выполнение сотен рейсов", – говорится в материале.

Около 500 рейсов были отменены из-за погодных условий, а около 400 – перенесли на более позднее время

По данным городской метеорологической обсерватории, тайфун находится примерно в 60 км от города. У его восточного побережья были замечены огромные волны.

Ранее именно этот тайфун стал причиной крушения туристического судна во Вьетнаме. На его борту находились 48 пассажиров. В данный момент число погибших возросло до 37 человек.

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Андрей Дюсупов
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