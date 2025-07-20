Мощный тайфун угрожает обрушиться на Гонконг

Власти Гонконга объявили штормовое предупреждение высшего уровня из-за тайфуна "Вифа", сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 июля пишет газета The Guardian.

"В Гонконге объявили наивысшее предупреждение о тропическом циклоне после того, как на город обрушился тайфун "Вифа". Власти отменили занятия в школах, закрыли детские сады и приостановили выполнение сотен рейсов", – говорится в материале.

#HongKong battened down on Sunday, with weathermen hoisting the No 10 #hurricane signal at 9:20 am – the highest in the city's scale of storm intensity – as #Typhoon #Wipha edged closer to the territory, bringing squally showers and strong winds, and forcing the suspension of… pic.twitter.com/Amvfo4dMgA — China Daily (@ChinaDaily) July 20, 2025

Около 500 рейсов были отменены из-за погодных условий, а около 400 – перенесли на более позднее время

Hong Kong braces for Typhoon Wipha as schools are closed, flights cancelled, and residents urged to stay home pic.twitter.com/OIUnbPLgxv — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 20, 2025

По данным городской метеорологической обсерватории, тайфун находится примерно в 60 км от города. У его восточного побережья были замечены огромные волны.

Ранее именно этот тайфун стал причиной крушения туристического судна во Вьетнаме. На его борту находились 48 пассажиров. В данный момент число погибших возросло до 37 человек.