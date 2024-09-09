В России резко упал уровень рождаемости

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В 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. За полгода в стране появилось на 16,6 тыс. детей меньше, чем в этот же период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

В июне рождаемость в России рухнула на 6% до 98,6 тыс. детей, что стало рекордно низким показателем. Раньше число новорожденных не опускалось ниже 100 тыс. "Рождаемость в России рухнула до исторического минимума. По данным Росстата, в первую половину 2024 года в России появилось на свет всего 599,6 тысяч детей – на 16,6 тысяч меньше, чем годом ранее". Telegram-канал "Прямой Эфир. Новости" При этом в стране также фиксируется рост естественной убыли населения. В первую половину 2024 года она увеличилась на 49 тыс. в сравнении в аналогичным периодов в 2023 году и составила 321,5 тыс. человек. Ранее президент Кыргызстана установил запрет на повышение зарплат госслужащим.

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