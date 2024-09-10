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В Узбекистане подписали протокол о начале работ по строительству АЭС

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 19:29 Фото: pexels
В Узбекистане ГП "Дирекция по строительству атомной станции" при Агентстве "Узатом" и АО "Атомстройэкспорт" (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом") подписали протокол о начале работ по строительству атомной станции малой мощности (АСММ) в Джизакской области, сообщает Zakon.kz.

С подписанием протокола проект переходит в активную фазу, включающую подготовительные работы на стройплощадке и разработку проектной документации, пишет kun.uz.

В церемонии подписания приняли участие директор Агентства по атомной энергии ("Узатом") Азим Ахмедхаджаев и заместитель генерального директора "Росатома" Николай Спасский.

Контракт, подписанный в мае 2024 года, предусматривает строительство станции мощностью 330 МВт с использованием новейших российских реакторов РИТМ-200Н. Начало непосредственных строительных работ запланировано на ближайшее время.

Ранее сообщалось, что первый реактор малой АЭС в Узбекистане может быть введен в эксплуатацию через пять лет.

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