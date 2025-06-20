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События

Казахстан и Россия подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС

АЭС, флаги Казахстана и России, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 12:42 Фото: Zakon.kz
Агентство РК по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане. Об этом 20 июня 2025 года заявили в пресс-службе агентства, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что подписаны документы, определяющие этапы подготовки и реализации проекта.

"20 июня на полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча руководства Агентства РК по атомной энергии Алмасадама Саткалиева и госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва по вопросам реализации проекта строительства атомной электростанции в Республике Казахстан. В ходе встречи была утверждена Индикативная дорожная карта, предусматривающая этапы подготовки и реализации проекта, включая проведение инженерно-изыскательских работ, заключение EPC-контракта и разработку проектной документации".Пресс-служба Агентства РК по атомной энергии

Дополнительно между ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" (ТОО "КАЭС") и АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговая компания госкорпорации "Росатом") подписано рамочное соглашение, которое определяет ключевые принципы сотрудничества по реализации проекта в Жамбылском районе Алматинской области.

"Стратегический проект реализуется в рамках межгосударственного сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии и направлен на достижение стратегических задач по обеспечению энергетической безопасности и декарбонизации экономики Казахстана. Стороны подчеркивают важность скорейшего начала реализации стратегического для Казахстана проекта".Пресс-служба Агентства РК по атомной энергии

Как заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв, госкорпорация ценит доверие, оказанное казахстанской стороной возглавить международный консорциум, который построит в Казахстане атомную станцию.

"Казахстан – это наш надежный исторический партнер в атомной отрасли. Мы убеждены, что российские ядерные технологии, доказавшие свою надежность, безопасность и эффективность, будут служить народу Казахстана, укрепляя его энергетический суверенитет", – подчеркнул он.

В свою очередь Алмасадам Саткалиев отметил, что строительство атомной станции в Казахстане является частью комплексной стратегии по обеспечению устойчивого развития энергетики страны.

"Мы рассчитываем на тесное и прозрачное взаимодействие с партнерами для обеспечения высокого уровня безопасности и локализации производства", – заявил глава Агентства РК по атомной энергии.

14 июня 2025 года стало известно, что определен лидер международного консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане. Победителем был признан "Росатом".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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