Крушение частного самолета в США привело к трагедии

Согласно информации телеканала ABC News, следователи нашли разбившийся самолет в лесном массиве к востоку от аэропорта.

Как уточняется, самолет летел из города Феррисбург в штате Вермонт в штат Коннектикут, при этом полиция штата не получала никаких сообщений о крушении самолета или сигналов о помощи, однако начала искать самолет после того, как с ней связались родственники пассажиров.



Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента, причина крушения пока неизвестна.

В социальных сетях пишут, что о трагедии узнали не сразу, а спустя несколько часов после вылета. Также отмечается, что взлетно-посадочная полоса, куда направлялся самолет, полностью покрыта травой.

Four people killed in Piper plane crash during Sunday brunch trip to Basin Harbor in Vermont. It took hours for anyone to notice something was wrong. The plane came from Windham Airport in Connecticut. The runway at Basin Harbor is grass. https://t.co/zU5KRElCKJ pic.twitter.com/bN5nhzoaRQ