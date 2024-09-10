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Крушение частного самолета в США привело к трагедии

крушение самолета в США, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 20:08 Фото: pixabay
Четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в американском штате Вермонт, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала ABC News, следователи нашли разбившийся самолет в лесном массиве к востоку от аэропорта. 

Как уточняется, самолет летел из города Феррисбург в штате Вермонт в штат Коннектикут, при этом полиция штата не получала никаких сообщений о крушении самолета или сигналов о помощи, однако начала искать самолет после того, как с ней связались родственники пассажиров.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента, причина крушения пока неизвестна.

В социальных сетях пишут, что о трагедии узнали не сразу, а спустя несколько часов после вылета. Также отмечается, что взлетно-посадочная полоса, куда направлялся самолет, полностью покрыта травой.

Ранее сообщалось, что военный самолет потерпел крушение в Индии.

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