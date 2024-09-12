Десятки аргентинцев пострадали во время акции против изменения расчета пенсий
По информации телеканала C5N, люди в основном получили травмы от резиновых пуль и воздействия слезоточивого газа. Спасатели-волонтеры, работавшие на площади в день протеста, заявили, что, в частности, к ним обратилась девушка, которой резиновая пуля попала в шею. Среди пострадавших была 10-летняя девочка.
Как уточняется, были задержаны не менее трех человек.
Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич возложила ответственность за столкновения на протестующих.
"На последних маршах была группа активистов, пришедших с камнями и палками, которые они собирались использовать против полиции, а теперь они же говорят, что полиция применила газ против ребенка", – написала она в X (ранее Twitter).
➡️ Argentina’s Congress approved President Javier Milei’s veto of a bill that would have increased pensions— Anadolu English (@anadoluagency) September 12, 2024
➡️ Massive protests erupted in Buenos Aires in response, with demonstrators clashing with police, who used heavy-handed tactics pic.twitter.com/pmdmPCgrTA
В акции протеста, которая прошла 11 сентября, приняли участие несколько тысяч человек. Манифестанты выступали против президентского вето на законопроект об изменении расчета пенсий с целью их повышения. До начала разгона акция протеста проходила спокойно.
Ранее сообщалось, что семь человек задержали в Аргентине по подозрению в подготовке терактов.