Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Десятки аргентинцев пострадали во время акции против изменения расчета пенсий

протесты в Аргентине, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 23:25 Фото: скриншот видео
Около 20 человек пострадали в результате разгона акции протеста перед зданием Конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала C5N, люди в основном получили травмы от резиновых пуль и воздействия слезоточивого газа. Спасатели-волонтеры, работавшие на площади в день протеста, заявили, что, в частности, к ним обратилась девушка, которой резиновая пуля попала в шею. Среди пострадавших была 10-летняя девочка.

Как уточняется, были задержаны не менее трех человек.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич возложила ответственность за столкновения на протестующих.

"На последних маршах была группа активистов, пришедших с камнями и палками, которые они собирались использовать против полиции, а теперь они же говорят, что полиция применила газ против ребенка", – написала она в X (ранее Twitter).

В акции протеста, которая прошла 11 сентября, приняли участие несколько тысяч человек. Манифестанты выступали против президентского вето на законопроект об изменении расчета пенсий с целью их повышения. До начала разгона акция протеста проходила спокойно.

Ранее сообщалось, что семь человек задержали в Аргентине по подозрению в подготовке терактов.

Читайте также

выход в космос
Видео первого выхода непрофессионалов в открытый космос распространилось в Сети
Елена Беляева
Аргентина 2024 год Акции протеста Протесты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД
Пробки на трассе Талгар-Алматы
10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы
Самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию
Самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: