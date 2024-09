Десятки аргентинцев пострадали во время акции против изменения расчета пенсий

По информации телеканала C5N, люди в основном получили травмы от резиновых пуль и воздействия слезоточивого газа. Спасатели-волонтеры, работавшие на площади в день протеста, заявили, что, в частности, к ним обратилась девушка, которой резиновая пуля попала в шею. Среди пострадавших была 10-летняя девочка.

Как уточняется, были задержаны не менее трех человек.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич возложила ответственность за столкновения на протестующих.

➡️ Argentina’s Congress approved President Javier Milei’s veto of a bill that would have increased pensions



➡️ Massive protests erupted in Buenos Aires in response, with demonstrators clashing with police, who used heavy-handed tactics pic.twitter.com/pmdmPCgrTA