Десятки аргентинцев пострадали во время акции против изменения расчета пенсий

Около 20 человек пострадали в результате разгона акции протеста перед зданием Конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала C5N, люди в основном получили травмы от резиновых пуль и воздействия слезоточивого газа. Спасатели-волонтеры, работавшие на площади в день протеста, заявили, что, в частности, к ним обратилась девушка, которой резиновая пуля попала в шею. Среди пострадавших была 10-летняя девочка.

Как уточняется, были задержаны не менее трех человек.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич возложила ответственность за столкновения на протестующих.

"На последних маршах была группа активистов, пришедших с камнями и палками, которые они собирались использовать против полиции, а теперь они же говорят, что полиция применила газ против ребенка", – написала она в X (ранее Twitter).

➡️ Argentina’s Congress approved President Javier Milei’s veto of a bill that would have increased pensions



➡️ Massive protests erupted in Buenos Aires in response, with demonstrators clashing with police, who used heavy-handed tactics pic.twitter.com/pmdmPCgrTA — Anadolu English (@anadoluagency) September 12, 2024

В акции протеста, которая прошла 11 сентября, приняли участие несколько тысяч человек. Манифестанты выступали против президентского вето на законопроект об изменении расчета пенсий с целью их повышения. До начала разгона акция протеста проходила спокойно.

Ранее сообщалось, что семь человек задержали в Аргентине по подозрению в подготовке терактов.