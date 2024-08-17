Семь человек задержали в Аргентине по подозрению в подготовке терактов

Аргентинская полиция задержала семь человек за предполагаемую связь с террористической группировкой. В ходе обысков у них обнаружили большое количество оружия и салафитскую литературу, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала министр безопасности страны Патрисия Буллрич в соцсети X. Она отметила, что задержанные планировали теракты в Мендосе и были связаны с радикальной исламистской террористической группировкой, выявленной после угроз журналисту еврейского происхождения.

7 TERRORISTAS ¡AFUERA!



Planeaban atentados en Mendoza. En 8 allanamientos la PFA desmanteló una peligrosa organización vinculada a un grupo terrorista radical islámico, identificado tras amenazar a un periodista de la comunidad judía. Esta organización usaba las redes para… pic.twitter.com/f0NMhBxwGA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 16, 2024

По словам Буллрич, выявленная ячейка "использовала социальные сети для распространения ненавистнических высказываний, планов атак и материалов террористических группировок.