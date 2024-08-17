Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Семь человек задержали в Аргентине по подозрению в подготовке терактов

Аргентина, теракт, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 13:09 Фото: Х/PatoBullrich
Аргентинская полиция задержала семь человек за предполагаемую связь с террористической группировкой. В ходе обысков у них обнаружили большое количество оружия и салафитскую литературу, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала министр безопасности страны Патрисия Буллрич в соцсети X. Она отметила, что задержанные планировали теракты в Мендосе и были связаны с  радикальной исламистской террористической группировкой, выявленной после угроз журналисту еврейского происхождения.

По словам Буллрич, выявленная ячейка "использовала социальные сети для распространения ненавистнических высказываний, планов атак и материалов террористических группировок.

Читайте также

лесные подары в Турции
В Турции причиной сильнейших пожаров в районе Измира назвали костер для пикника
авиарейсы, самолет
Пассажирка отказалась положить сумку Louis Vuitton под сиденье и сорвала вылет рейса
Андрей Дюсупов
Аргентина 2024 год Теракты
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Мобильные телефоны
Фанат Nokia попал в Книгу рекордов Гиннесса
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: