Сайты государственных и коммерческих структур Тайваня подверглись сильнейшей кибератаке

14 сентября 2024 года 45 сайтов, принадлежащих органам власти и частным предприятиям Тайваня, подверглись кибератакам со стороны хакерской группировки NoName057, сообщает Zakon.kz.

По данным Центрального информационного агентства острова, злоумышленники использовали зараженные вредоносным программным обеспечением компьютеры для проведения DDoS-атак.

"Кибератаке подверглись сайты и серверы органов власти, финансовых компаний, Тайваньской фондовой биржи, международного аэропорта Суншань, налогового и статистического ведомств, а также банков", – заявил глава ведомства по цифровому развитию Тайваня Хуан Яньнань.

Он добавил, что в результате DDoS-атаки хакеры не смогли похитить или удалить какую-либо информацию.

В 2023 году хакерскую группу NoName057 обвиняли в кибератаках на европейскую инфраструктуру: были зафиксированы нападения на сайты кандидатов на пост президента Чехии, а также банки страны.

Эксперты компании Thales заявили, что эта группировка атаковала сайт Национального собрания Франции, а нидерландский телеканал RTL обвинял ее в кибератаках на порт Роттердама.

В феврале 2024 года группировка заявила об атаках на сайты Финляндии, а летом хакеры попытались взломать интернет-страницы различных испанских государственных учреждений в знак солидарности с протестами фермеров в разных частях королевства.

DDoS-атака – это атака на сайт, основной целью которой является выведение его из строя путем подачи большого количества ложных запросов.

В августе 2024 года избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа подвергся взлому со стороны хакеров. В атаке обвинили Иран.