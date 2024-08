Хакеры взломали переписку предвыборного штаба Трампа

Избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа подвергся взлому со стороны хакеров, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Politico, в атаке подозревают хакеров из Ирана.

"Источники, враждебно настроенные по отношению к США, получили доступ к внутренним документам предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа", – цитирует издание представителя штаба Стивена Чанга.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что две недели назад журналисты начали получать от некого "Роберта" электронные письма со слитыми документами, связанными с деятельностью Трампа.

"Их цель – вмешаться в выборы 2024 года и посеять хаос в нашем демократическом процессе", – заявил Чанг.

Он не указал, в интересах какой страны хакеры действовали. Но, по данным Microsoft, в июне иранские хакеры отправили фишинговое электронное письмо высокопоставленному сотруднику, участвующему в президентской кампании. Microsoft, правда, не указывала, чья именно кампания подверглась атаке.

