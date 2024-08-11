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Хакеры взломали переписку предвыборного штаба Трампа

Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 13:25 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа подвергся взлому со стороны хакеров, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Politico, в атаке подозревают хакеров из Ирана.

"Источники, враждебно настроенные по отношению к США, получили доступ к внутренним документам предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа", – цитирует издание представителя штаба Стивена Чанга.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что две недели назад журналисты начали получать от некого "Роберта" электронные письма со слитыми документами, связанными с деятельностью Трампа.

"Их цель – вмешаться в выборы 2024 года и посеять хаос в нашем демократическом процессе", – заявил Чанг.

Он не указал, в интересах какой страны хакеры действовали. Но, по данным Microsoft, в июне иранские хакеры отправили фишинговое электронное письмо высокопоставленному сотруднику, участвующему в президентской кампании. Microsoft, правда, не указывала, чья именно кампания подверглась атаке.

Ранее певица Селин Дион обвинила Дональда Трампа в использовании ее песни на митинге. Речь идет о встрече с избирателями в Монтане, которая состоялась 9 августа 2024, когда команда Трампа без разрешения включила песню "My Heart Will Go On" из "Титаника".

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