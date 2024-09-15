Статуя покойной британской королевы ужаснула общественность

На днях в Северной Ирландии открыли мемориал Елизаветы II. Сходство статуи с покойным монархом вызвало споры и всплеск критики работы скульптора, сообщает Zakon.kz.

Памятник британской королеве выглядит так: она стоит в центре садов замка Антрим рядом с ранее возведенной статуей покойного мужа королевы, принца Филиппа, и двух их собак породы корги.

Это строение местные власти заказали у скульпторов в январе 2023 года, через четыре месяца после смерти королевы.

Фото: NBC News

По информации NBC News, местное правительство, городской совет Антрима и Ньютаунабби, утверждает, что статуя королевы изображена в "достойной позе, отражающей ее изящество, стойкость и пожизненную преданность общественному служению".

Однако разгромные комментарии в соцсетях позволяют расходиться во мнениях.

"Больше похожа на миссис Даутфайр, чем на нашу покойную королеву", – написал один из комментаторов на Facebook, Марк Фи, имея в виду персонажа, которого сыграл Робин Уильямс в фильме 1993 года .

Другой человек, Крейг Пэдди Хогг, написал, что статую следует "убрать и переплавить", назвав ее "оскорбительной".

Британский историк искусства Ричард Моррис подтвердил, что объективно трудно сказать, что статуя принадлежит бывшему члену королевской семьи.

Ранее конюх королевы Елизаветы II рассказал об их последней прогулке верхом.

