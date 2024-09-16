Гималайский медведь сбежал из вольера в Ленинградской области

Фото: ВКонтакте/СК-"Легион" – спасение животных от жестокости

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет информацию о медведе, сбежавшем из вольера в Ленинградской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом ведомство заявило в Telegram.

"В социальных сетях информация о гималайском медведе, который выбежал из клетки, предположительно, в Гатчинском районе Ленинградской области. Согласно опубликованным сведениям, к поимке животного привлекались волонтеры. В настоящий момент управлением проверяет данное сообщение. Сделаны запросы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в данное время эксперты устанавливают место произошедшего инцидента и владельца животного.

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