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В зоопарке Караганды родилась редкая обезьянка-мангобей

В зоопарке Караганды родилась редкая обезьянка-мангобей, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 10:19 Фото: Instagram/krgzoo
15 сентября 2024 года Карагандинский зоопарк поделился с общественностью радостной новостью. Как оказалось, 12 сентября у обезьяны Зазы родился малыш, сообщает Zakon.kz.

В парке уточнили, что Заза – это черный мангобей (лат. Lophocebus aterrimus) – вид обезьян семейства мартышковых отряда приматов, один из видов рода Бородатые мангобеи.

"Данная пара появилась в нашем зоологическом парке в ноябре 2023 года. Это приматы среднего размера, достаточно изящного телосложения, с очень длинным хвостом. Этот вид отличается от других видов мангобеев отчетливым черным хохолком на макушке. Шерсть черная, на морде имеются бакенбарды темно-серого цвета".Пресс-служба Карагандинского зоопарка

Также сказано, что черный мангобей встречается в сухих тропических и субтропических лесах Анголы и Демократической Республики Конго.

Главные угрозы популяции – охота и разрушение среды обитания. Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус "Близок к уязвимому положению". По данным на 2008 год, численность популяция сократилась на 25 % за 27 лет.

Этот вид, продолжили специалисты, проводит почти все время на деревьях, встречаясь на всех ярусах леса, предпочитая средние ярусы. Изредка спускается на землю.

В рационе преимущественно фрукты и семена, в некоторые месяцы года значительную часть рациона составляет нектар растений.

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Анастасия Московчук
Карагандинская область 2024 год Хорошие новости
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