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День траура прошел в Португалии

День траура, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 04:40 Фото: Х/theportugalnews
20 сентября в Португалии прошел день национального траура, сообщает Zakon.kz.

Такое решение приняли правительство и президент страны, чтобы от имени португальского народа выразить глубокое сожаление и солидарность с трагическими жертвами пожаров. Об этом передает The Portugal news.

Португалия, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 04:40

Фото: Х/ProteccaoCivil

В результате масштабных природных пожаров в Португалии погибли пять человек и 161 пострадал. Министр по делам президента Антониу Лейтау Амару выразил слова сожаления и солидарности семьям погибших, их общинам и пожарным бригадам.

Днями ранее стало известно, что пожарные в Португалии оказались в ловушке из-за огня.

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