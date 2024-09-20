День траура прошел в Португалии

20 сентября в Португалии прошел день национального траура, сообщает Zakon.kz.

Такое решение приняли правительство и президент страны, чтобы от имени португальского народа выразить глубокое сожаление и солидарность с трагическими жертвами пожаров. Об этом передает The Portugal news.

Фото: Х/ProteccaoCivil

В результате масштабных природных пожаров в Португалии погибли пять человек и 161 пострадал. Министр по делам президента Антониу Лейтау Амару выразил слова сожаления и солидарности семьям погибших, их общинам и пожарным бригадам.

Днями ранее стало известно, что пожарные в Португалии оказались в ловушке из-за огня.