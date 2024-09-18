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В Португалии пожарные оказались в ловушке из-за огня

Огонь окружил пожпрных в Португалии, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 08:46 Фото: pixabay
Более 50 человек пострадали в результате 54 пожаров по всей стране из-за жаркой, сухой и ветреной погоды в Португалии, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, власти страны сообщили, что семь человек погибли и более 50 получили ранения в результате лесных пожаров, бушующих в Центральной и Северной Португалии.

Число жертв возросло после того как во вторник, 17 сентября, погибли трое пожарных, чье транспортное средство оказалось в огне.

Служба гражданской обороны Португалии сообщила, что по всей стране бушуют 54 лесных пожара, в основном на севере, мобилизованы 5300 пожарных.

Франция, Греция, Италия и Испания направили восемь самолетов с водяными бомбами в рамках взаимопомощи ЕС.

В Ливане также возникла критическая ситуация. В результате взрывов пейджеров 17 сентября погибли восемь человек, включая ребенка, и 2750 получили ранения.

Аксинья Титова
Португалия 2024 год Пожары Спасатели
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