В Португалии пожарные оказались в ловушке из-за огня
По информации The Guardian, власти страны сообщили, что семь человек погибли и более 50 получили ранения в результате лесных пожаров, бушующих в Центральной и Северной Португалии.
Число жертв возросло после того как во вторник, 17 сентября, погибли трое пожарных, чье транспортное средство оказалось в огне.
Служба гражданской обороны Португалии сообщила, что по всей стране бушуют 54 лесных пожара, в основном на севере, мобилизованы 5300 пожарных.
Франция, Греция, Италия и Испания направили восемь самолетов с водяными бомбами в рамках взаимопомощи ЕС.
В Ливане также возникла критическая ситуация. В результате взрывов пейджеров 17 сентября погибли восемь человек, включая ребенка, и 2750 получили ранения.