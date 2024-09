Более чем в миллиард долларов оценили ущерб от наводнения в Польше

Согласно информации телеканала TVP Info, предварительные цифры превысили отметку в 1 млрд долларов.

В Опольском воеводстве на западе страны предварительный ущерб оценивается в 388 млн злотых (около 100 млн долларов), однако пока не получены данные из наиболее пострадавших районах, отметила руководитель региона Моника Юрек. Пока не представили данные о нанесенном наводнением ущербе власти Силезского и Любушского воеводств.

По словам начальника канцелярии польского премьера Яна Грабеца, в зоне стихийного бедствия оказались 739 населенных пунктов с населением 2,39 млн человек. Непосредственно пострадали от наводнения 57 тыс. жителей Польши, более 6 тыс. человек были эвакуированы. По оценкам властей, стихией уничтожено 11,5 тыс. жилых зданий.

Devastating floods on the south of Poland, #Głuchołazy #StronieŚląskie. Bridges, dams and houses have been swept away, people evacuated. One person died. #climatecrisis #ClimateEmergency #floods #PolandFloods pic.twitter.com/p30WYapu2L