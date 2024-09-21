Более чем в миллиард долларов оценили ущерб от наводнения в Польше

Польские власти получили первые данные об ущербе, нанесенном инфраструктуре и домохозяйствам пострадавших от наводнения воеводств на юге, юго-западе и западе страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала TVP Info, предварительные цифры превысили отметку в 1 млрд долларов.

"По данным на 12:00 (15:00 по времени Астаны), предварительный ущерб оценивается в 3,832 млрд злотых (около 1 млрд долларов)", – заявил на заседании кризисного штаба с участием премьера Дональда Туска глава Нижнесилезского воеводства Мачей Авижень.

В Опольском воеводстве на западе страны предварительный ущерб оценивается в 388 млн злотых (около 100 млн долларов), однако пока не получены данные из наиболее пострадавших районах, отметила руководитель региона Моника Юрек. Пока не представили данные о нанесенном наводнением ущербе власти Силезского и Любушского воеводств.

По словам начальника канцелярии польского премьера Яна Грабеца, в зоне стихийного бедствия оказались 739 населенных пунктов с населением 2,39 млн человек. Непосредственно пострадали от наводнения 57 тыс. жителей Польши, более 6 тыс. человек были эвакуированы. По оценкам властей, стихией уничтожено 11,5 тыс. жилых зданий.

Ранее сообщалось, что около 1000 человек эвакуировали на севере Италии из-за смертоносных наводнений, обрушившихся на несколько стран Европы. Из-за наводнения в Румынии, Польше, Чехии и Австрии погибли не менее 24 человек.