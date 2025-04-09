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Мир

Евросоюз в ответ ударил пошлинами по импорту из США

Торговые отношения, торговля между странами, торговля, беспошлинная торговля, международная торговля, экспорт, товары, импорт, международный рынок, торговое сотрудничество, товарообмен, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 19:29 Фото: pexels
Евросоюз 9 апреля одобрил введение ответных пошлин на продукцию из США на общую сумму €22 млрд. Мера стала реакцией на решение Вашингтона повысить тарифы на европейскую сталь и алюминий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Euractiv, ответные тарифы ЕС составят от 10 до 25% и затронут ряд американских товаров, включая табачные изделия, мотоциклы, мясо птицы, а также продукцию из стали и алюминия. Инициативу поддержали 26 из 27 стран Евросоюза, против выступила только Венгрия.

В Брюсселе назвали действия США "неоправданными и разрушительными", но подчеркнули, что ЕС по-прежнему открыт к диалогу.

"Мы готовы сесть за стол переговоров, когда наши американские партнеры будут к этому готовы. ЕС настроен на конструктивный диалог, но ждать бесконечно мы не будем", – заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 9 апреля 2025 года в кулуарах Мажилиса заявил, что американские пошлины на некоторые товары из Казахстана, в том числе 54% на отдельные позиции, минимально отразятся на экономике страны. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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