Евросоюз в ответ ударил пошлинами по импорту из США

Евросоюз 9 апреля одобрил введение ответных пошлин на продукцию из США на общую сумму €22 млрд. Мера стала реакцией на решение Вашингтона повысить тарифы на европейскую сталь и алюминий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Euractiv, ответные тарифы ЕС составят от 10 до 25% и затронут ряд американских товаров, включая табачные изделия, мотоциклы, мясо птицы, а также продукцию из стали и алюминия. Инициативу поддержали 26 из 27 стран Евросоюза, против выступила только Венгрия.

В Брюсселе назвали действия США "неоправданными и разрушительными", но подчеркнули, что ЕС по-прежнему открыт к диалогу.

"Мы готовы сесть за стол переговоров, когда наши американские партнеры будут к этому готовы. ЕС настроен на конструктивный диалог, но ждать бесконечно мы не будем", – заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 9 апреля 2025 года в кулуарах Мажилиса заявил, что американские пошлины на некоторые товары из Казахстана, в том числе 54% на отдельные позиции, минимально отразятся на экономике страны.

