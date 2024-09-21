Варан прервал финальную тренировку "Формулы-1" в Сингапуре

21 сентября на трассе "Формулы-1" в Сингапуре появился комодский варан. Из-за пресмыкающегося пришлось прервать тренировку, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "20 minutes", во время прогулки рептилии на трассе находились два одноместных автомобиля, принадлежавших пилотам Фернандо Алонсо и Лэнсу Строллу.

Чтобы убрать ящерицу с трассы, отмечает телеканал, организаторы подняли красный флаг.

Уточняется, что животное не пострадало.



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