Варан прервал финальную тренировку "Формулы-1" в Сингапуре

По данным телеканала "20 minutes", во время прогулки рептилии на трассе находились два одноместных автомобиля, принадлежавших пилотам Фернандо Алонсо и Лэнсу Строллу.

Чтобы убрать ящерицу с трассы, отмечает телеканал, организаторы подняли красный флаг.

Уточняется, что животное не пострадало.



