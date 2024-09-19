В Минэкологии прокомментировали жестокое видео с леопардом

В Казнете активно пересылают видео, на кадрах которого собаки нападают на леопарда. Автор убеждает, что ролик снят в Казахстане. В пресс-службе Министерства экологии после изучения видеоматериала заявили, что он содержит признаки монтажа, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 19 сентября 2024 года уточнили, что материал тщательно изучили сотрудники Комитета лесного хозяйства и животного мира.



В результате анализа установлено, что видеоролик содержит признаки монтажа (наложение звуков натаскивания собак и леопарда не соответствует реальным условиям). Кроме того, на видео невозможно услышать соответствующие звуки животного и собак.

"Местность, показанная на видео, не имеет никакого отношения к территории Мангистауской области". Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Важно отметить, продолжили специалисты, что животные, предположительно изображенные на видео, обитают преимущественно в низкогорьях Ирано-Афганского нагорья и Туркменистана.

В заключение в Минэкологии обратились к казахстанцам с заявлением.

"Просим учитывать данную информацию при оценке достоверности видеоролика и воздерживаться от распространения непроверенной информации, которая может вводить общественность в заблуждение". Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Днем ранее, 18 сентября, министр Ерлан Нысанбаев опроверг информацию о том, что туристам из Германии предоставлялась лицензия на отстрел сайгаков. Подробнее ознакомиться с материалом можно по ссылке.